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Путин рассказал о ситуации с бедностью в России

14:09
  • среда
  • 30 ноября 2022

В 2022 году кабмин принял ряд важных решений

Президент России Владимир Путин заявил в среду в ходе совещания с правительством, что по итогам третьего квартала уровень бедности в стране снизился до 10,5%.

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"Годом раньше в третьем квартале он составил 11%. Так что снижение действительно небольшое. Но важно, что в нынешней непростой ситуации экономической такая определенная позитивная динамика есть. Вот ее нужно сохранить", - указал глава государства (цитата по РИА Новости).

Как добавил российский лидер, в 2022 году кабмин принял ряд важных решений по сокращению бедности и неравенства, в том числе распространили с 1 апреля ежемесячные выплаты на семьи с детьми от 8 до 17 лет.

Также Путин отметил, что заработные платы в России в целом по экономике растут чуть выше прогнозов, в бюджетной сфере должна быть достигнута сопоставимая динамика.

"И очень рассчитываю услышать сегодня, как здесь обстоят дела. А также в какие сроки будет обеспечена доиндексация заработных плат", - сказал президент.

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