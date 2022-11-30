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МИД России возмутило предложение ЕК о фонде для Украины

14:38
  • среда
  • 30 ноября 2022

Брюссель предложил использовать российские активы для восстановления Украины

Евросоюз пытается "не мытьем, так катаньем" украсть российские активы. Такое заявление в среду, 30 ноября, сделал заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко.
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Дипломат прокомментировал предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о создании специальной структуры для управления замороженными средствами России. По замыслу Брюсселя, после того, как санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия полностью компенсировала причиненный Украине ущерб".

Грушко выразил мнение, что "эта лихорадочная деятельность" Еврокомиссии преследует цель "изыскать пути "легитимизации" незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам", сообщает РИА Новости.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой признает необходимым создание международного реестра ущерба, якобы причиненного Россией Украине. Кроме того, в резолюции отмечается необходимость создания механизма для возмещения убытков за счет российских средств.

В Кремле заявили, что резолюция о выплате "репараций" Украине формализует "грабеж наших золотовалютных резервов, которые были совершенно незаконным образом заблокированы".

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