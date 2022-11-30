Путин определил две главные задачи властей

Важен реальный, а не номинальный рост доходов

В ходе совещания с правительством в среду президент России Владимир Путин заявил, что главными задачами властей являются выход на реальный рост доходов и сокращение неравенства в стране.

Как указал глава государства, по итогам третьего квартала уровень бедности в стране снизился до 10,5% и позитивную динамику нужно сохранить.

"За счет целевой адресной поддержки государства увеличиваются доходы наименее обеспеченных 10% населения. По сравнению с третьим кварталом прошлого года они прибавили 27,8%. В целом же номинальный рост доходов за 9 месяцев текущего года есть. Он 12,8%. Но это номинальный, а нам, как я сказал в начале, надо добиться реального роста", - добавил российский лидер (цитата по РИА Новости).

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