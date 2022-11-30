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Кабмин направит 7,7 млрд рублей на развитие сельского хозяйства

14:39
  • среда
  • 30 ноября 2022

Средства пойдут на создание и модернизацию объектов АПК

Федеральное правительство частично компенсирует регионам затраты на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. На эти цели из резервного фонда кабмина направят 7,7 млрд рублей.
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Выделяемые деньги покроют часть расходов на строительство и ремонт молочных и мясных ферм, хранилищ сельскохозяйственной продукции, селекционно-семеноводческих и племенных центров. Речь идет о 152 инвестиционных проектах в 43 регионах страны.

Это позволит на системной основе предоставлять аграриям необходимые им мощности для наращивания производства, а также в полном объеме обеспечивать потребности российских граждан в качественных и доступных продуктах питания, цитирует главу кабмина Михаила Мишустина пресс-служба правительства.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что рекордный урожай зерновых, более 150 миллионов тонн, был собран этой осенью в России. Правительство поддержало запуск специальной государственной программы, в которой предусмотрели максимальное вовлечение в оборот сельхозугодий в течение ближайших восьми лет. Это более 13 миллионов гектаров.

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