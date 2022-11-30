На пересечении караванных путей: в Париже открылись выставки о культуре и истории Узбекистана

Подготовка началась четыре года назад

В Париже открылись две выставки, посвященные истории и культуре Узбекистана. В Лувре можно увидеть "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей", а в Институте арабского мира - "Дорогу в Самарканд. Чудеса шелка и золота", передает ТВЦ.RU.

На открытии выставок публика смогла наблюдать балетную постановку "Лазги - танец Души и Любви" немецкого хореографа Раймондо Ребек. Хорезмскому танцу лазги более 3000 лет, он включен в нематериальное наследие ЮНЕСКО. Выставки продлятся полгода.

Подготовка к этому знаменательному событию берет начало еще в 2009 году. Тогда в Бухаре проходила археологическая миссия под руководством археолога и научного исследователя Рокко Ранте с французской стороны и Джамала Мирзаахмедова - с узбекской. Два года спустя Ранте пригласил в Узбекистан тогдашнего президента Лувра Анри Луаретта. Его заинтересовал исторический материал, которым располагал Институт археологии Самарканда Академии наук Республики Узбекистан. Тогда стороны впервые заговорили об организации выставки.

Позднее в Узбекистане были совершены уникальные находки мирового значения. На месте раскопок, которые в Самаркандской области Узбекистана совместно вели узбекские и французские специалисты, был обнаружен предположительно загородный дворец правителей доисламского времени (до VIII века), парадное помещение которого украшали уникальные зороастрийские резные панно.

Так повторно возникла идея устроить выставку, а после визита во Францию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в октябре 2018 года начался подготовительный этап. Изначально было задумано организовать выставку в Лувре в 2020-2021 годах, но вспыхнувшая пандемия нарушила планы, и мероприятие пришлось сдвинуть на 2022 год. Однако эта досадная неувязка обернулась удачей.

Сперва было решено познакомить зрителей с ценностями Узбекистана, ограничившись периодом с V по XV век. Теперь, когда времени на подготовку неожиданно оказалось гораздо больше, было решено продемонстрировать миру историческое и культурное наследие Узбекистана вплоть до настоящего времени. Таким образом, вместо одной выставки логичнее оказалось провести две. Их подготовкой занималась специальная комиссия во главе с премьер-министром Узбекистана.

Следующим этапом стали реставрационные работы. Известными реставраторами были восстановлены более 70 предметов, в том числе 13 страниц Катталангарского Корана VIII века.

Выставка "Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей" охватывает временной период с V—VI веков до нашей эры до эпохи правления Темуридов. Здесь желающие могут узнать интереснейшую историю Великого шелкового пути, пролегавшего через южную часть современного Узбекистана, и полюбоваться на предметы монументального искусства, настенные росписи, резные детали дворцов, предметы декоративно-прикладного искусства.

138 экспонатов были предоставлены Узбекистаном, а 31 - ведущими музеями мира. Кураторами выставки назначены Янник Линц и Рокко Ранте.

Среди особо уникальных экспонатов уже упомянутый Катталангарский Коран, обугленное деревянное панно из городища Кафыр-кала, статуя Будды "Гирляндоносца" (I век до нашей эры - I век нашей эры), голова кушанского принца из городища Дальверзин-тепе (I-II века), найденная в древнем поселении Варахша в Бухарской области знаменитая настенная роспись VII века, изображающая сцену охоты, и копия книги Марко Поло XIV века о его странствиях по Азии. Многие экспонаты зрители увидят впервые.

Не менее прекрасна и удивительна экспозиция выставки "Дорога в Самарканд. Чудеса шёлка и золота". На ней представлено более 300 экспонатов: образцы национального текстиля, костюмы, головные уборы, украшения XIX - середины XX веков, золотошвейные чапаны эпохи Бухарского эмирата, ковры и многое другое, а также 23 живописные работы, на некоторых изображены завораживающие пейзажи Центральной Азии, другие знакомят посетителей с узбекскими празднованиями, традициями, бытом, жилищами, украшениями, одеждой и посудой.

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