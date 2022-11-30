Российские войска освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня

Нанесено огневое поражение ВСУ на купянском направлении

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду, что на донецком направлении в результате наступательных действий ВС России полностью освобождены населенные пункты Белогоровка и Перше Травня.

Кроме того, российские войска нанесли огневое поражение ВСУ на купянском направлении, уничтожено до 50 украинских военных. Также ВС России отразили все контратаки ВСУ на южнодонецком направлении, противник отброшен на исходные позиции.

При этом отмечено, что ВС России уничтожили пункт управления и узел связи 1-й бригады ВСУ в ДНР, поразили взвод украинских артиллерийских систем М777 производства США в Харьковской области, уничтожили более 40 военнослужащих ВСУ, пытавшихся атаковать в ЛНР.

Вместе с тем российские войска разбили крупный склад группировки войск ВСУ "Хортица" в районе Днепра, где хранились снаряды "Ураган", HIMARS и другие.

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