Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе

Президент указал на рост цен

Индексацию зарплат работников бюджетной сферы необходимо провести в январе 2023 года, поскольку "цены заметно выросли". Об этом в среду, 30 ноября, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства провел совещание с членами федерального правительства, в ходе которого обсуждался, в том числе, уровень жизни россиян.

Российский лидер отметил, что "зарплаты по экономике в целом хотя бы в номинальную прибавляют, поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников".

Наряду с этим Путин призвал выделить в начале 2023 года необходимую финансовую помощь регионам, которые в ней нуждаются, сообщает "Интерфакс".

Ранее российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что федеральное правительство в 2022 году дополнительно выделит 59 млрд рублей на заработные платы медикам в российских регионах.

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