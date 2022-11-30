Глава СВР предупредил о планах Польши провести референдумы на Западной Украине

Варшава притязает на эти территории, подчеркнули в российской разведке

Власти Польши собираются организовать референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли. Об этом в среду, 30 ноября, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Глава спецслужбы отметил, что в Варшаве было решено использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов.

В качестве "пробного шара" польские спецслужбы "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше. Реакцию политиков и общественности после этого проанализируют, рассказал Нарышкин в интервью РИА Новости.

Летом в СВР сообщали, что Польша готова пойти на более активное сотрудничество по украинскому вопросу с Венгрией и Румынией, прикрывая свои планы по захвату западных территорий Украины. Акцент предложено сделать на создании образа "коллективного участия" всех европейских соседей Украины в делах Киева.

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