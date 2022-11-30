ВС России уничтожили крупные склады боеприпасов ВСУ

Ликвидированы реактивные снаряды систем "HIMARS", MLRS и "Ураган"

Российские войска уничтожили крупные склады боеприпасов ВСУ. Ликвидирован взвод артиллерийских систем производства США, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Днепропетровск уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Хортица", на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня "HIMARS", MLRS, "Ураган" и барражирующие боеприпасы", - заявил генерал на брифинге.

По данным Минобороны, еще один склад боеприпасов, принадлежавший 60-й пехотной бригаде ВСУ, ликвидирован в районе населенного пункта Приморское Запорожской области. Итогом контрбатарейной борьбы в районе Жовтневого Харьковской области стало уничтожение взвода артиллерийских систем М777 производства США.

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