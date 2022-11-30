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Киев остался недоволен заявлением ЕК о потерях украинской армии

15:35
  • среда
  • 30 ноября 2022

Брюссель удалил ранее опубликованную информацию

Информацию о потерях Вооруженных сил Украины должны озвучивать только компетентные украинские должностные лица. Такое заявление в среду, 30 ноября, сделал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.
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По словам Никифорова, обнародование таких сведений входит в компетенцию только главнокомандующего, министра обороны или верховного главнокомандующего Украины, поскольку это "чувствительная информация".

Чиновник пообещал, что украинский президент Владимир Зеленский обнародует официальные данные, "когда наступит подходящий момент", сообщает РИА Новости.

30 ноября Еврокомиссия опубликовала текстовую версию и видеозапись выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. В нем политик заявила, что с начала специальной военной операции потери ВСУ превысили 100 тысяч человек.

Однако вскоре Еврокомиссия удалила из видеообращения и письменного заявления Урсулы фон дер Ляйен информацию о 100 тысячах погибших украинских военных, отметив, что в речи главы ЕК была допущена "неточность".

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