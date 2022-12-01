Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака

У Водолеев - опасный день для кошелька, а Тельцы могут поссориться с друзьями

Овны

Первый день зимы - это праздник! Не возбраняется гулять, мечтать, строить планы. А вот общаться с незнакомыми людьми нужно с осторожностью - вы можете случайно раскрыть свою тайну.

Тельцы

Сегодня могут быть ссоры и размолвки с друзьями. Но не торопитесь делать выводы, совсем скоро вы забудете былые обиды и помиритесь. Бонусом станет неожиданное сообщение о пополнении счета.

Близнецы

Вы обижены на женщин. И это вполне объяснимо - ваш ретро Марс поссорился с Венерой. Соберите все свое благоразумие и смените гнев на милость.

Раки

Экзамены, общение с преподавателями и учениками сегодня будут даваться нелегко. Но это не повод раздражаться или грустить, вам просто нужно чуть больше терпения.

Львы

Начните зиму с составления перечня своих долгов и кредитов, чтобы разобраться, когда и как вы сможете их погасить. Если вас это не касается, можно задуматься об инвестициях.

Девы

Семейные дела могут отвлекать вас от работы, что приведет к ошибкам. Постарайтесь с головой уйти в трудовые процессы, а домашние проблемы оставить на вечер.

Весы

Вам сегодня важно беречь горло - не пить холодные напитки, носить шарф. Постарайтесь сделать все, чтобы зима началась комфортно и позитивно.

Скорпионы

Ах, как завораживают предновогодние витрины, распродажи! Держите себя в руках, не опустошайте свой кошелек в начале месяца! Отложите сумму, которую нельзя тратить, как бы вам этого не хотелось.

Стрельцы

Венере в вашем знаке, веселой и раскрепощенной, сегодня угрожают грубость и бестактность. Не опускайтесь до уровня своих обидчиков, сохраняйте достоинство.

Козероги

Ваши мечты проходят проверку в небесной канцелярии. Вы уверены, что они действительно ваши, а не навязаны родителями, социумом, популярными блогерами? Прислушайтесь к себе.

Водолеи

Опасный день для вашего кошелька и банковского счета. Празднуя наступление календарной зимы, вы можете потратить больше, чем планировали. А вам это сейчас совсем не нужно.

Рыбы

Вас ждет разочарование в делах, которые вы начали пару недель с большим энтузиазмом. Забудьте о них и переверните страницу. Звезды говорят, что все только начинается!

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