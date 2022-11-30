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"51-й штат США": Медведев оценил независимость Евросоюза

15:44
  • среда
  • 30 ноября 2022

Зампред Совбеза прокомментировал историю с постом главы Еврокомиссии

Самостоятельность Евросоюза вызывает большие вопросы, считает Дмитрий Медведев. По мнению заместителя председателя Совета безопасности России, ЕС, скорее, представляет собой 51-й штат США.

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Медведев прокомментировал историю с публикацией в Twitter главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен данных о потерях ВСУ. Зампред Совбеза отметил, что пост был "потерт и отредактирован" – видимо, после того, как "прилетело по голове из вашингтонского обкома".

"Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно… Нет никакого ЕС, есть штат номер 51", - цитирует публикацию Медведева в соцсети ТАСС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала в Twitter видео, в котором назвал цифру потерь ВСУ. По ее данным, украинские войска потеряли 100 тысяч человек. После возмущений со стороны Киева видео удалили, позже оно появилось в отредактированном виде.

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