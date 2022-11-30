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Запад отправил Киеву военную помощь на 40 млрд долларов

15:57
  • среда
  • 30 ноября 2022

Украина получает оружие и военную технику

НАТО и союзники уже предоставили Украине военную помощь на общую сумму 40 млрд долларов. Об этом в среду, 30 ноября, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
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По словам главы Госдепартамента, участники встречи североатлантического альянса в Бухаресте заявили о решимости и далее поддерживать Украину. Раскола между союзниками по НАТО в этом вопросе нет, подчеркнул политик.

Блинкен выразил мнение, что это "лучший способ действительно приблизить перспективы настоящей дипломатии", поскольку позволит "склонять ситуацию на поле боя" в пользу Украины и обеспечит ей сильную переговорную позицию, когда "появится стол для переговоров".

Госсекретарь также заявил, что "если Россия не прекратит начавшуюся агрессию", то оказание военной помощи Украине является единственным путем "к справедливому и прочному миру", сообщает ТАСС.

Ранее посол Польши при НАТО Томаш Шатковский рассказал, что склады военной техники государств — членов НАТО пустеют из-за помощи Украине. Дипломат пояснил, что это одна из причин, по которой страны НАТО в последнее время не так активно передают Украине вооружение.

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