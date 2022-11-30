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Россия взяла под контроль проход военных кораблей по Севморпути

16:09
  • среда
  • 30 ноября 2022

Соответствующий закон утвердил Совет Федерации

Иностранным военным кораблям потребуется разрешение России для прохода по Северному морскому пути. Закон о разрешительном порядке плавания по маршрутам Севморпути одобрил Совет Федерации. Документ вносит изменения в федеральный закон "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации".

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Документ устанавливает, что для плавания во внутренних морских водах в акватории Северного морского пути без цели захода в порт или военно-морскую базу иностранные военные корабли должны получить специальное разрешение. Его запрашивают по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до появления в указанной зоне.

В заключении Совфеда отмечено, что в настоящее время в Арктической зоне наблюдается активизация военно-морской деятельности недружественных иностранных государств. Принятый закон позволит обеспечить национальные интересы Российской Федерации в Арктике. Он содержит положения, позволяющие оперативно приостанавливать проход иностранных военных кораблей, передает "Интерфакс".

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