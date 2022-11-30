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Роналду может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

16:32
  • среда
  • 30 ноября 2022

Договор будет рассчитан на два с половиной года

Португальский нападающий Криштиану Роналду может в ближайшее время подписать контракт с футбольным клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср", пишет испанская газета Marca.

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По данным СМИ, договор будет рассчитан на два с половиной года с зарплатой 200 млн евро за сезон. В эту сумму будут включены в том числе доходы от рекламных соглашений.

В ноябре Роналду расторг контракт с английским клубом "Манчестер Юнайтед". Сейчас 37-летний португалец находится в Катаре, где проходит чемпионат мира.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года.

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
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