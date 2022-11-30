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Российские специалисты блокируют связь ВСУ и ведут разведку

18:02
  • среда
  • 30 ноября 2022

Обращаться с современным оборудованием учат добровольцев и бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации

Российские войска начали тестировать новые способы боевого применения ракетно-артиллерийских подразделений в ходе специальной операции. В частности, речь идет о разведывательно-ударных БПЛА и перспективных образцах вооружений. Об этом сегодня заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. В ведомстве также рассказали об успехе наших военных, которые развивают наступление на донецком направлении. Там полностью освобождены от нацистов еще три населенных пункта.

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Батарея РСЗО "Град" тонет в дыму. За считанные секунды в небо уходят десятки снарядов. Незадолго до этого воздушная разведка обнаружила укрепрайон, где находится соединение украинских националистов.

Вот так после огневого поражения выглядит линия обороны ВСУ в районе Артемовска. Блиндаж разбит - укрыться практически негде. Да и некому.

Российские военные развивают наступление на донецком направлении. Вслед за Курдюмовкой освобождены населенные пункты Андреевка, Белогоровка и Перше Травня. При штурме были уничтожены около полусотни бойцов ВСУ, четыре бронемашины и три самоходные артиллерийские установки.

Над полем боя поддержку сухопутным подразделениям оказывают Су-25 ВКС России. С малых высот ракетными ударами штурмовики уничтожают замаскированные огневые точки, живую силу и бронетехнику неприятеля. Залп – и сразу резкий вираж, чтобы уйти от атаки зенитных орудий.

Беспилотник "Орлан-10" поднимает в небо современный комплекс "Леер-3" - он предназначен для подавления GSM-частот при помощи помех. Так российские специалисты блокируют связь в стане противника, а заодно ведут разведку. Обращаться с таким современным оборудованием учат добровольцев и бойцов, призванных в рамках частичной мобилизации. К тренировкам привлечено около трех тысяч инструкторов, и задействовано более ста полигонов на территории России и Белоруссии, сообщил сегодня на заседании коллегии Минобороны Сергей Шойгу.

"За два месяца обучено свыше трехсот тысяч резервистов, в том числе добровольцев. В учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи. Военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений", - сказал он.

В свою очередь, украинских военных активно готовят на Западе. Вот один из таких тренировочных центров в Великобритании. Националистов учат тактике городского боя. Но пока эти умения не спасают от смерти ни националистов, ни инструкторов. Американец Трент Дэвис, британец Саймон Лингарт, француз Гастон Бессон: все трое ликвидированы. Бессон, кстати, главный вербовщик "иностранного легиона".

Не в силах проявить боевые навыки на поле боя, иностранные наемники мстят книгам. Польские бойцы в землянке демонстративно сжигают православное Евангелие.

Егор Киселев, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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