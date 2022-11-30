НАТО готовится оставить Украину один на один с Россией

Запад понимает, что на Киев тратится слишком много денег

Польша всерьез намерена аннексировать западные территории Украины, а президент Дуда уже дал указание подготовить для этого официальное обоснование - такие данные получила внешняя разведка России. При этом Варшава продолжает обещать Киеву дальнейшую поддержку, как и другие страны НАТО. Но о вступлении Украины в альянс речь по-прежнему не идет. Теперь в качестве главного условия для этого называют не просто прекращение боевых действий на территории этой страны, а ее победа.

В заключительный день саммита в Будапеште министры иностранных дел стран НАТО решили выйти за пределы украинской географии. Альянс расширяется и намеренно приближается к российским границам. В Румынию пригласили коллег из Финляндии и Швеции, эти страны в ближайшей перспективе должны вступить в НАТО. Сюда же прибыли представители Боснии и Герцеговины, Молдавии и Грузии - на помощи им военно-политический блок обещает сконцентрироваться в ближайшее годы.

"Я думаю, главным сегодня является послание нашим партнёрам - Молдавии, Грузии, Боснии и Герцеговине, что Россия не должна после войны, после украинской победы, иметь шансы диктовать условия безопасности и образ жизни своим соседям", - сказал Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии.

В разрушительный конфликт Украину бросали так же, поддерживая иллюзии о независимости. Теперь НАТО обещает стране еще больше оружия, а Литва и ряд других стран альянса настаивают на том, чтобы начать поставки ракетных систем большой дальности. И главное, у ВСУ не должно быть никаких ограничений на их применение, чтобы Украина могла наносить удары по российской территории. США против, там все еще трезво оценивают риски, в отличие от стран Прибалтики.

Вашингтон и Западная Европа обещают поддержку Киеву, но воевать Украина должна одна. И это ясно дал сегодня понять генсек Йенс Столтенберг.

"Главная задача Украины сейчас не вступить в НАТО, а выжить как независимое государство. Если Украина не возобладает как независимое суверенное государство, то, конечно, вопрос о членстве страны в НАТО вообще не стоит", - заявил он.

То есть быть с Украиной вместе альянс планирует только в случае украинской победы. В случае поражения - страну оставляют со своими проблемами один на один. В СМИ появилась информация, что Польша хочет провести референдумы на Западной Украине. Чтобы присоединить к себе Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Волынскую и Ровенскую области. Об этом заявил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Осознают партнеры и колоссальные потери ВСУ. Их озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, удивив всех своей прямотой: "На данный момент погибло более 20000 гражданских лиц и более 100000 украинских военнослужащих. Ущерб, понесенный Украиной, оценивается в 600 миллиардов евро".

Поняв, что сболтнули лишнего, в Еврокомиссии поспешили замести следы. В официальном твиттер-аккаунте Урсулы фон дер Ляйен видео с заявлением изменили, вырезав фрагмент о потерях ВСУ. Но интернет помнит все. В пресс-службе позже факт монтажа признали и оправдались якобы неточностью формулировки.

Впрочем, важнее другое - все больше людей на Западе понимает и признает очевидное. Вот что звучит в эфире немецкого телевидения: "Вы должны понимать, что Европа воюет на Украине до последнего украинца. Это можно именно так сформулировать. Украина, что касается участия в бою солдат, сама по себе".

В Москве об этом говорили давно. Запад преследует лишь свои цели и на деле леко меняет ценности в зависимости от ситуации. Когда НАТО бомбила Югославию, никто не интересовался проблемами простого народа. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сегодня привела цитату сказанного альянсом в 1999 году: "Вопрос формулировался так: если вы, НАТО, говорите, что у Югославской армии есть много генераторов, то почему вы лишаете страну 70% не только электричества, но и водоснабжения. Ответ, это, еще раз подчеркну, официальный ответ НАТО: к сожалению, от электроэнергии также зависит система командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все, что он должен сделать, - принять условия НАТО".

Зеленский, очевидно, как и западные партнеры, готов принести свой народ в жертву ради чужих интересов. Подсчитывая убытки, от тут же подсчитывает доходы: "Мы привлекаем десятки стран-партнеров к восстановлению Украины. Объем работ на триллион долларов".

Вот только сумма, озвученная Зеленским, почти вдвое выше оценок Евросоюза. В США уже звучит критика, что слишком много денег необоснованно тратится на Киев.

Впрочем, западные страны сами научили украинцев зарабатывать на антироссийской риторике. Вот и доходит теперь до абсурда. В Берлине устроили митинг против русского Деда Мороза.

Петр Вершинин, Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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