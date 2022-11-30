Анкара обвинила США и НАТО в поддержке террористов

Вашингтон пытается помешать военной операции Турции в сирийском регионе

Вашингтон пытается воспрепятствовать Анкаре в проведении трансграничной военной операции против сил Рабочей партии Курдистана. Турция ожидает, что ее союзники по НАТО прекратят поддержку террористов в Сирии, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Мы ожидаем от США прекращения оказания поддержки террористическим организациям. Мы ждем от союзников поддержки, ждем, чтобы они не выступали с заявлениями, которые представляют террористов в качестве пострадавших", — заявил Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте.

О планах Турции провести очередную спецоперацию против боевых формирований Рабочей партии Курдистана, признанной Анкарой террористической, сообщалось 15 ноября. Она стала ответом на теракт в Стамбуле 13 ноября, в котором турецкие власти обвиняют сирийских курдов, передает ТАСС.

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