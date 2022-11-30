МИД предупредил о милитаризации Арктики из-за Швеции и Финляндии

Это произойдет из-за вступления стран в НАТО

Вступление в НАТО Швеции и Финляндии усилит милитаризацию Арктики, риски безопасности в регионе существенно возрастут, заявили в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила последствия присоединения к альянсу скандинавских стран для Арктического совета.

Захарова пояснила, что совет не занимается вопросами военной безопасности. Так что прямо увязывать перспективы организации со вступлением Швеции и Финляндии в Североатлантический блок не стоит.

"Но при этом нельзя не учитывать, что после присоединения этих стран к альянсу членами Североатлантического блока будут все страны - члены Арктического совета, кроме России. А это может привести к усилению милитаризации Арктического региона" - заявила Захарова на брифинге.

Финляндия и Швеция подали 18 мая заявку на вступление в НАТО. Пока процесс блокируют Турция и Венгрия.

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