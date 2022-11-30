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Минобороны сообщило о полном освобождении Андреевки

17:39
  • среда
  • 30 ноября 2022

Продолжается наступление на Водяное

ВС России продолжают наступление на территории ДНР. Полностью освобождена Андреевка, идут успешные бои за Водяное, сообщили в Минобороны.

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"В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны, продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками населенного пункта Водяное в ДНР. Ранее 30 ноября стало известно об освобождении Белогоровки и Перше Травня Донецкой Народной Республики.

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