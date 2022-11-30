Киев хочет обменять священников УПЦ на украинских военных

Планы озвучили в украинском Минобороны

На Украине в заложниках режима оказались священники Украинской православной церкви. Их захватывают прямо в монастырях и храмах во время рейдов, которые в последнее время участились на всей территории страны, передает "ТВ Центр".

Только за минувшую неделю спецслужбы наведались с рейдами в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь под Мукачево, в храмы Киева и Черновцов, а также в Киево-Печерскую лавру. В СБУ заявили, что это проверка на "опасность их использования в качестве очага Русского мира".

Дальнейшие планы относительно захваченных священников обнародовал сегодня представитель Минобороны Украины Андрей Юсов. Их могут обменять на пленных украинских военных.

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