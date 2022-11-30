Под британские санкции попали Мантуров и Памфилова

А также - губернатор Белгородской области

Великобритания объявила о новых санкциях против России.

В черный список попали 22 российских чиновника. Среди них - вице-премьер Денис Мантуров, глава ЦИК Элла Памфилова и руководитель ФСИН Аркадий Гостев.

Кроме того, ограничения вводятся в отношении глав 10 российских регионов, в том числе против губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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