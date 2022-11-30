Число пострадавших в аварии трамваев в Новосибирске выросло до 13

Двое – в тяжелом состоянии

Число пострадавших в столкновении трамваев в Новосибирске возросло до тринадцати. Ранее сообщалось об 11 раненых в результате ДТП. У двоих, по данным врачей, пассажиров травмы тяжелые.

"Пострадавшие доставлены в больницу экипажами скорой помощи. На месте аварии работают руководители "Горэлектротранспорта" и трамвайного депо. Причины столкновения пока не установлены", - приводит сообщение мэрии Новосибирска ТАСС.

По данным администрации, авария произошла на перекрестке крупных улиц города. Столкнулись трамваи маршрутов №15 и №8, которые двигались в сторону площади Сибиряков-гвардейцев. Движение транспорта в районе ДТП затруднено.

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