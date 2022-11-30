"Сущая неправда": Песков - о запрете на выезд из России сотрудников АП

Появились сообщения, что выезд за рубеж разрешен только женщинам

Сообщения о временном запрете на выезд в командировки и в отпуск за границу сотрудникам администрации президента не соответствуют действительности. Информацию, появившуюся в соцсетях, опроверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет. Это сущая неправда", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Сообщения о якобы введенном временном запрете выезжать за границу в командировки и отпуск всем сотрудникам администрации президента России мужского пола появились ранее в соцсетях. По информации авторов постов, выезд за рубеж разрешен только женщинам, а запрет будет действовать до выхода "особого распоряжения по мобилизации".

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