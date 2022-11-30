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ВС России взятием Андреевки перекрыли снабжение ВСУ

18:57
  • среда
  • 30 ноября 2022

Войска получили выход на трассу Горловка - Артемовск

Российские войска с освобождением Андреевки, Перше Травня и Курдюмовки в Донецкой народной республике получили выход на трассу Горловка – Артемовск. Это позволит перекрыть пути снабжения украинских группировок, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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"Населенные пункты Перше Травня, Андреевка - это окрестности города Артемовска. Эти населенные пункты крайне важные, потому что с окончательной зачисткой Курдюмовки… появляется выход уже на артемовскую трассу. Соответственно - перекрываются пути снабжения непосредственно основной украинской группировки", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Минобороны ранее сообщило, что российскими военнослужащими полностью освобождены Андреевка, Белогоровка и Перше Травня. В Курдюмовке продолжается зачистка.

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