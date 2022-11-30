ИГ сообщило о гибели своего лидера

Информацию передают арабские СМИ

Главарь запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" Абу аль-Хасана аль-Кураши был убит.

"Представитель ИГ объявил, что главарь группировки Абу аль-Хасан аль-Кураши был убит", - сообщил телеканал Al-Arabiya.

По данным арабских СМИ, новым главарем группировки был назначен Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Кураши.

Абу аль-Хасан аль-Кураши возглавлял ИГ с февраля 2022 года.

В феврале 2022-го президент США Джо БАйден заявил, что американцы "найдут каждого террориста и придут за ним".

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