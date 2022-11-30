"Влекомые малолетними": как на Западе оправдывают педофилов

Нередко преступниками оказываются высокопоставленные политики и госслужащие

Британское издание Daily Mail опубликовало шокирующие результаты журналистского расследования в США. Оказалось, что только в Калифорнии более 7 тысяч американцев, осужденных за надругательства над детьми, не провели за решеткой и года. Несмотря на то, что в истории этой страны сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних всегда считались самыми тяжкими, в последнее время Соединенные Штаты и некоторые страны Европы начали превращаться в рай для педофилов. Вот уже и от термина этого предлагают отказаться, чтобы не обижать "влекомых малолетними".

История о педофиле-трансгендере, который изнасиловал 14-летнюю девочку в США, быстро разлетелась по мировым криминальным сводкам. Правда, забили тревогу вовсе не американские журналисты, привычные к подобным скандалам. Статью напечатала британская Daily Mail. 25-летний Дэвид Ортон несколько месяцев выдавал себя за женщину. Вскоре сумел завоевать доверие родителей жертвы. Все раскрылось, когда девочка оказалась беременна. Преступника приговорили к 9 с половиной годам заключения.

Еще более жестокое преступление произошло в Германии. Насильник, который долгие годы находился на карандаше у полиции и проходил лечение в психиатрической клинике, жестоко убил 14-летнюю.

"Давайте очнемся и посмотрим правде в глаза. Германия - рай для педофилов, насильников и детской порнографии. Наши суды больше отстаивают права преступников, чем права детей", - сказал правозащитник Карстен Шталь.

Особенно, если эти преступники - высокопоставленные политики и госслужащие. Пять лет назад в прессу попали электронные письма бывшего советника президента Барака Обамы Джона Подесты. Речь в, казалось бы, безобидной переписке шла о хот-догах и разных сортах пиццы. Однако, как выяснилось, меню представляло собой перечень оргий с участием несовершеннолетних. Еще больше шуму наделал скандал с участием близкого приятеля четы Клинтонов - миллиардера Джеффри Эпштейна. Его обвинили в торговле детьми для сексуальных утех. Свой "товар" Эпштейн поставлял звездам Голливуда, финансовым воротилам и политикам всех мастей.

"Джеффри Эпштейн еще долго обедал с бизнес-магнатами и главами многих государств уже после ареста за секс с несовершеннолетними. Как ему это удалось? Почему никто ничего не сказал? Почему они продолжали с ним обедать? Можно сказать, что среди наиболее влиятельных членов общества есть терпимость к педофилии", - отметил ведущий Fox News Такер Карлсон.

И не просто терпимость, а неприкрытая пропаганда. Не так давно в Италии снизили возраст согласия на интимную связь до 14 лет. Так что теперь сексуальные отношения с подростком считаются нормой. В Испании министр по вопросам равноправия и вовсе не стала назначать нижней границы. По ее мнению, абсолютно все дети имеют право заниматься сексом с кем бы то ни было.

Возможность любить у детей как раз никто не отнимал. А вот стать жертвой насилия - право сомнительное. И чем дальше, тем сильнее стирается эта грань в мешанине западных псевдоценностей. Да и о каком взаимном согласии может идти речь, когда ребенок не в состоянии понять, что именно ему предлагают. А ведь смысл в том, чтобы всем вместе признать преступников вполне нормальными людьми или даже жертвами общественного порицания. Шаг первый - перестать называть педофилов педофилами.

"Я бы даже предложила начать с терминологии и называть их "влекомые малолетними" вместо привычного "педофилы". Потому что "педофил" - это больше похоже на диагноз. Это слово используют, чтобы обидеть определенную категорию людей, обозвать их. Я против ярлыков, которые навешивает общество", - поделилась сексопатолог Миранда Гэлбрет.

В ряде западных стран уже давно и совершенно легально существуют организации, которые продвигают идею легализации педофилии. Американские активисты, например, предлагают наладить выпуск секс-кукол в виде детей, чтобы те самые "влекомые малолетними" могли потренироваться. В Великобритании в школах раздают буклеты, в которых учат детей толерантно общаться с незнакомыми взрослыми. А именно: не бояться, не плакать, не называть педофилами. А вот американский театральный режиссер Брюс Норррис, лауреат Пулитцеровской премии, пошел еще дальше и поставил спектакль о непростой жизни педофилов. По мнению драматурга, наказания, которым подвергаются преступники, настолько суровы, что кажутся бесчеловечными.

"Это тоже пугающий тренд, где постепенно идет движение в сторону облегчения отношения к вот этим всем сексуальным перверсиям, то есть извращениям. Вместо того, чтобы лечить это, занимаются изучением общества про то, как сделать это приемлемым и принимаемым", - отметил психолог Григорий Крамской.

И все же заметная часть общества по-прежнему отказывается принимать новую мораль. Доказательство тому - протестная акция, которую устроили в интернете бывшие поклонники парижского дома моды. Скандал разразился после того. как Balenciaga организовала рекламную фотосессию с участием детей. В руках маленькие модели держали мягкие игрушки, перетянутые кожаными ремнями. Реквизит больше напоминал предметы из фильмов для взрослых. Позже модный бренд удалил фотографии и принес извинения. Однако блогеры продолжают демонстративно уничтожать предметы одежды, а вместе с ними и репутацию французской марки. Но если маргинальное лобби все же окажется сильнее, то в конечном счете движение ЛГБТ может пополниться еще одной буквой.

Анна Пешехонова, Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

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