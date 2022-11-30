Джонсон обнаружил среди своих предков московского раввина

Экс-премьер намерен баллотироваться в британский парламент

Корни семьи экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона восходят к московскому раввину. Об этом сам политик сообщил во время выступления в британской синагоге.

"Он рассказал о своих семейных корнях, которые "восходят к раввину в Москве", - приводит сообщение издания Jewish News РИА Новости.

Джонсон также заявил, что решение заменить его на посту премьера Лиз Трасс, а затем Риши Сунаком было ошибкой. Тем не менее, политик пообещал поддерживать правительство Сунака и сообщил, что намерен вновь баллотироваться в качестве депутата парламента от Аксбриджа и Южного Руислипа на следующих выборах.

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