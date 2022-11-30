Биткоин оказался "на последнем дыхании"

Об этом заявили в Европейском центральном банке

Эксперты Европейского центрального банка заявили, что финансовый сектор должен остерегаться долгосрочных последствий продвижения биткоиновых инвестиций.

Как говорится в обзоре, который цитирует "Интерфакс", когда биткоиновые инвесторы понесут новые потери, негативные последствия для отношений с клиентами и репутационный ущерб для всей отрасли станет огромным.

"Сторонникам биткоина стабилизация кажется передышкой перед подъемом к новым максимумам. Однако более вероятно все же, что это искусственно поддерживаемый последний вздох перед дорогой в небытие", - также сказано в материале.

В ноябре 2021 года курс биткоина поднимался до 69 тысяч долларов, а к середине июня 2022 года он упал до 17 тысяч.

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