Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ по голам в гостевых матчах

Вдобавок капитан "Вашингтона" повторил два других рекорда лиги

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заставил пресс-службу команды пустить "скупую мужскую слезу". Российский форвард повторил два рекорда и установил третий в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Ванкувер Кэнакс".

"Скупая мужская слеза", — отреагировала в соцсети пресс-служба на рекордный гол 37-летнего российского нападающего.

Капитан "Кэпиталз" открыл счет в гостевой встрече, тем самым повторив рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в гостях. Кроме того, Овечкин повторил достижение Яромира Ягра по количеству шайб, ставших первыми в матче. А вдобавок стал лучшим снайпером в истории НХЛ по количеству голов в выездных играх.

Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги прошел на стадионе "Роджерс-Арена". "Ванкувер Кэнакс" принимали "Вашингтон Кэпиталз" и проиграли со счетом 1:5, передает "Чемпионат".

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