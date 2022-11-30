ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ по голам в гостевых матчах

20:14
  • среда
  • 30 ноября 2022

Вдобавок капитан "Вашингтона" повторил два других рекорда лиги

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заставил пресс-службу команды пустить "скупую мужскую слезу". Российский форвард повторил два рекорда и установил третий в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Ванкувер Кэнакс".

Овечкин еще на одну шайбу приблизился к вечному рекорду НХЛ
Овечкина включили в список величайших спортсменов Вашингтона

"Скупая мужская слеза", — отреагировала в соцсети пресс-служба на рекордный гол 37-летнего российского нападающего.

Капитан "Кэпиталз" открыл счет в гостевой встрече, тем самым повторив рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в гостях. Кроме того, Овечкин повторил достижение Яромира Ягра по количеству шайб, ставших первыми в матче. А вдобавок стал лучшим снайпером в истории НХЛ по количеству голов в выездных играх.

Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги прошел на стадионе "Роджерс-Арена". "Ванкувер Кэнакс" принимали "Вашингтон Кэпиталз" и проиграли со счетом 1:5, передает "Чемпионат".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Овечкин
Александр Овечкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.