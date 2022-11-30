Сборная Австралии оставила за бортом ЧМ полуфиналиста прошлого Евро

Также из группы D вышла Франция
Сборная Австралии обыграла команду Дании со счетом 1:0 на чемпионате мира в Катаре.
Единственный гол на 60-й минуте забил Мэтью Леки.
В другом матче группы D Тунис обыграл действующих чемпионов мира французов со счетом 1:0.
По итогам группового этапа Франция набрала 6 очков и вышла в плей-офф с первого места. Австралия, у которой столько же баллов, получила вторую путевку в матчи на выбывание. Тунис и Дания, на прошлом чемпионате Европы добравшаяся до полуфинала, отправляются домой.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"