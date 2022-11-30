ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сборная Австралии оставила за бортом ЧМ полуфиналиста прошлого Евро

20:47
  • среда
  • 30 ноября 2022

Также из группы D вышла Франция

Сборная Австралии обыграла команду Дании со счетом 1:0 на чемпионате мира в Катаре.

Бразилия вслед за Францией вышла в плей-офф ЧМ-2022
Западные СМИ всеми силами пытаются очернить ЧМ в Катаре

Единственный гол на 60-й минуте забил Мэтью Леки.

В другом матче группы D Тунис обыграл действующих чемпионов мира французов со счетом 1:0.

По итогам группового этапа Франция набрала 6 очков и вышла в плей-офф с первого места. Австралия, у которой столько же баллов, получила вторую путевку в матчи на выбывание. Тунис и Дания, на прошлом чемпионате Европы добравшаяся до полуфинала, отправляются домой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Победа сборной Австралии
Победа сборной Австралии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.