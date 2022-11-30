Сборная Австралии оставила за бортом ЧМ полуфиналиста прошлого Евро

Также из группы D вышла Франция

Сборная Австралии обыграла команду Дании со счетом 1:0 на чемпионате мира в Катаре.

Единственный гол на 60-й минуте забил Мэтью Леки.

В другом матче группы D Тунис обыграл действующих чемпионов мира французов со счетом 1:0.

По итогам группового этапа Франция набрала 6 очков и вышла в плей-офф с первого места. Австралия, у которой столько же баллов, получила вторую путевку в матчи на выбывание. Тунис и Дания, на прошлом чемпионате Европы добравшаяся до полуфинала, отправляются домой.

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