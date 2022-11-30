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В Запорожье заявили о регулярных попытках захвата ЗАЭС

20:49
  • среда
  • 30 ноября 2022

ВСУ отправляют десант раз в две недели

ВСУ не оставляют попыток форсировать Днепр в районе Запорожской АЭС. Десант отправляют регулярно, раз в две недели, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Они как начались с 1 сентября, так вот уже штук шесть-семь их уже было таких более или менее крупных, когда в десятках единиц катеров исчислялся тот флот... который использовался для форсирования", - сообщил Рогов телеканалу "360".

Назвал Рогов и причину такой настойчивости украинских военных. По его мнению, регулярные попытки форсировать Днепр связаны с желанием Владимира Зеленского захватить Запорожскую АЭС.

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