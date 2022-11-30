Кабмин утвердил обязательную маркировку электронных сигарет

Это касается продукции в картриджах, в капсулах, а также в составе одноразовых электронных сигарет

Обязательная маркировка жидкостей для вейпов и одноразовых электронных сигарет вводится с 15 декабря 2022 года. Документ, подисанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в документе, маркировке подлежат жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые. Это касается продукции в картриджах, в капсулах, а также в составе электронных сигарет одноразового использования.

В Минпромторге ранее поясняли, что многоразовые электронные устройства, которые нагревают жидкости или производят из них аэрозоль, не будут подлежать маркировке. Обязательная маркировка предусматривается только в отношении жидкостей для электронных систем доставки никотина и одноразовых электронных сигарет.

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