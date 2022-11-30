Жилье, здравоохранение, зарплаты: о чем Путин говорил с кабмином и регионами

Базовые стратегические приоритеты государства остаются неизменными

Рекорд по жилищному строительству будет установлен в России к концу текущего года. А это значит, что миллионы квадратных метров жилья уже готовы принять новоселов. Об этом сегодня Владимир Путин заявил на видеоконференции по случаю открытия социальных объектов в разных регионах страны. Говорили и о зарплатах бюджетников. Уже на совещании с членами правительства президент обозначил главную задачу: рост доходов граждан должен опережать инфляцию.

На связи с Владимиром Путиным - регионы, где только что завершилось строительство или капитальный ремонт соцобъектов. Речь о школах, больницах, учреждениях культуры. Выполнение федеральных и региональных программ развития президент держит на личном контроле.

"Несмотря на все текущие сложные вопросы, все вызовы сегодняшнего дня, наши планы по вводу в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры, по строительству жилья последовательно выполняются. Серьезные ресурсы для комплексной модернизации, обновления всей социальной отрасли дают национальные проекты и программы развития", - отметил Путин.

В Курске, докладывают президенту, отремонтирована поликлиника. Морально устаревшее здание 1977 года постройки привели в порядок в рекордные сроки. Качеством проведенных работ врачи довольны. Как и оснащением - теперь они смогут оказывать пациентам всю необходимую помощь.

А это - Красноярск. Здесь открылся новейший онкологический диспансер. Еще пять таких появились в других регионах. Десять возводят прямо сейчас. Всего же в России проектируют, строят или ремонтируют 24 тысячи социальных объектов на сумму в три с половиной триллиона рублей.

"Несмотря на все санкционное давление, несмотря на внешние все сложности и трудности, мы в этом году точно совершенно выполним, а по многим проектам даже перевыполним с опережением. Мы впервые за последние годы имеем полноценную трехлетнюю программу строительства, в которой расписан каждый объект в каждом регионе. И имеем прогноз на 2026 и 2027 годы", - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

К беседе подключается директор заново отстроенной школы города Тулун - это в Иркутской области. Он три года назад сильно пострадал от наводнения. Президент приезжал на место ЧП дважды и с тех пор лично следит за тем, как населенный пункт восстанавливают.

"Город расцвел. Новые две школы, дома построены, жители довольны, дети довольны - город цветет", - рассказала директор школы №2 в Тулуне Людмила Буханцева.

Особое внимание - образованию. Ежегодно в России возводят около 250 школ - таких темпов нет больше нигде в мире. Еще одно направление - объекты культуры. В Бурятии открыли современную библиотеку. А в Чите после реконструкции - драматический театр. Его директор Юрий Пояркин в разговоре с президентом не смог скрыть волнения.

Путин: А что у вас из зарубежной классики идет?

Пояркин: Мольер на сегодняшний день, "Тартюф". Сейчас у нас идет спектакль "Три мушкетера", такой мюзикл. А также наша русская классика - вот "Гроза" у нас недавно, "Преступление и наказание", такие классические спектакли у нас идут. "Ревизор", "Горе без ума"... Ой, от ума, извините. Репертуар у нас очень разнообразный.

"Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений и лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед те идеи гуманистические, которые заложены в этих произведениях. Мы умные. А те, кто отменяют нашу культуры, - не очень", - подчеркнул российский лидер.

Обсудили в ходе видеоконференции и проблему расселения из ветхого жилья. На связи - Архангельская область. Губернатор докладывает: старые дома активно сносят, а рядом вырастают комфортные новостройки. В ближайшие несколько лет жилищные условия смогут улучшить 15 тысяч человек.

"Изначально мы предполагали в этом году ввести всего два дома, но благодаря тому, что смогли найти механизм ускоренного финансирование этой программы, мы в этом году увеличили темп строительства в три раза. До конца года будут введены 17 многоквартирных домов на территории области, а в ближайшие два года - еще и 74 многоквартирных дома", - сказал глава региона.

На рекорд строительство жилых домов идет по всей стране, отмечает Путин.

"Уже сейчас введено более 87 миллионов квадратных метров, три миллиона российских семей улучшили свои жилищные условия. В целом по стране с опережением идет и расселение граждан из аварийного фонда. Мы тоже постоянно об этом говорим, нужно из трущоб людей выселять, как я уже обращал на это внимание коллег", - обратил внимание глава государства.

Еще одну чувствительную социальную тему президент поднял сегодня на совещании с членами правительства. Речь зашла о зарплатах бюджетников. Уже в январе необходимо провести индексацию. Финансовая ситуация позволяет выполнить государству взятые на себя обязательства. Тем же регионам, где возникнут проблемы с реализацией поручения, федеральный центр окажет поддержку.

"Наша приоритетная задача - выход на реальный рост доходов, сокращение бедности и неравенства в стране в целом. В текущем году мы приняли ряд важных решений на этот счет. В том числе - с 1 апреля распространили ежемесячные выплаты на семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Тем самым увеличили число получателей таких выплат. Они дополнительно охватили около 5 миллионов детей. Кроме того, с 1 июня опережающим темпом на 10% был проиндексирован прожиточный минимум. Соответственно, выросли и завязанные на него социальные выплаты. В результате по итогам третьего квартала уровень бедности снизился до 10,5%. Прямо скажем, я уж прошу прощения за это, но все-таки люди свое благосостояние определяют не по статистике, а по количеству денег в кармане. И вот на это нужно самым внимательным образом смотреть", - сказал Путин.

Президент сегодня подчеркнул: базовые стратегические приоритеты государства остаются неизменными. В центре внимания, как и прежде, - семья, дети, каждый конкретный человек, его здоровье, образование, возможности для самореализации. В целом - его высокое качество жизни.

Ольга Оксенич, Юлия Олейник, "ТВ Центр"

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