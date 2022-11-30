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НАТО беспрецедентно нарастила группировку у белорусских границ

21:33
  • среда
  • 30 ноября 2022

Запад отрабатывает наступательные сценарии

Минобороны Белоруссии фиксирует беспрецедентное наращивание группировки НАТО у границ страны. Глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин оценивает обстановку как сложную.

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"Продолжается беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в Восточно-Европейском регионе, в том числе на территории сопредельных с нашей страной государств под псевдолозунгом защиты от "угрозы с Востока", - заявил Хренин.

По данным Минобороны Белоруссии, создается передовой плацдарм для хранения техники и запасов материальных средств ВС США в Повидзе в Польше. На территории Польши, Литвы и Латвии обновляются учебные центры и полигоны для обеспечения деятельности воинских контингентов НАТО. Аналитики делают вывод, что Запад отрабатывает вопросы наступательного характера, Белоруссия с Россией напрямую рассматриваются в качестве противника, приводит слова генерала РИА Новости.

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