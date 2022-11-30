Кабмин направил на поддержку бюджетников 93 млрд рублей

При необходимости Минфин может направить дополнительные ресурсы

Правительство в 2022 году направило более 93 миллиардов рублей в качестве дополнительной поддержки для выполнения майских указов президента России по зарплатам работников бюджетной сферы. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"В совокупности общий объем поддержки, который уже оказан, с учетом данных, которые были определены Росстатом по итогам девяти месяцев, превышает 93 млрд рублей", - сказал Котяков в эфире телеканала "Россия-24".

Министр напомнил, что президент России Владимир Путин дал поручение регионам - совместно с правительством проанализировать ситуацию по исполнению региональных бюджетов до конца текущего года. В случае необходимости Минфин выделит дополнительные ресурсы, чтобы все показатели по указам президента были выполнены.

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