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Мила Кунис назвала борщ русским блюдом и вызвала истерику у украинцев

08:05
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Граждане Украины не смогли простить актрисе такого

Проснуться в состоянии тяжелой угнетенности… Знакомо? Это не то, о чем вы могли подумать. Новая научная концепция запущена в просвещенном мире. В Соединенных Штатах перевели стрелки часов, совершив переход на зимнее время. Процедура сугубо техническая? Нет! CNN сообщает, что чернокожие и другие цветные меньшинства с трудом переносят подобные трюки, в отличие от белого населения.

"Это говорит о том, что факторы, связанные с условиями работы или занятости, непропорционально препятствуют нормальному сну чернокожих", - говорится в исследовании.

Крайне туманное исследование Йельского университета, на которое ссылается CNN не говорит прямо, но намекает, что перевод стрелок дважды в год лишь укрепляет расовое неравенство. От покушения на сон других этносов до прямого угнетения рукой подать. А может, это и открытая неприязнь по расовому признаку.

С едой тоже нужно поаккуратнее. Там в каждой тарелке такая политическая, этническая и национальная провокация. Американская актриса с украинским корнями Мила Кунис покусилась на базовые ценности, когда рассказала, что в ее семье едят русское блюдо - борщ!

"Русская еда - это масса блюд для любого случая. Можно начать с пельменей или вареников, потом борщ - очень русский суп со свеклой", - сказала она.

Тут то ее и накрыли бдительные граждане – за покушение на исконно украинские святыни, которые были присвоены клятыми москалями. Припомнили ей и как приезжала в 2017-м на Украину с мужем, актером Эштоном Катчером и попросила общаться с ней по-русски.

Если серьезно, ЮНЕСКО  внесла приготовление украинского борща в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в сохранении, с пометкой срочно. Надо ли объяснять, от кого нужно срочно охранять украинский борщ.

Мила Кунис заявила, что уже и не знает, кто она, русская или Украинка.

Угнетенные борщом и переходом на зимнее время просто обязаны бороться за свои права. В мире, где в действительности все не так как на самом деле.

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Мила Кунис
Мила Кунис
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