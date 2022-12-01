Депутат Делягин предложил запретить деятельность Католической церкви в России

Так парламентарий отреагировал на слова Папы Римского о жестокости народов России

На Украине в заложниках режима оказались священники Украинской православной церкви. Их захватывают прямо в монастырях и храмах во время рейдов, которые в последнее время участились на всей территории страны. Только за минувшую неделю спецслужбы наведались в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь под Мукачево, в храмы Киева и Черновцов, а также в Киево-Печерскую лавру. В СБУ заявили, что это проверка на "опасность их использования в качестве очага Русского мира". На самом же деле задержания связаны с тем, что затем захваченных священников планируют обменять на украинских пленных.

Другой скандал ранее вызвали слова Папы Римского о том, что буряты и чеченцы - самые жестокие представители российских войск, поскольку они не придерживаются русской традиции.

О действиях СБУ и словах Франциска с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил депутат Госдумы Михаил Делягин:

О действиях СБУ

— Это средневековая религиозная война. Если вы возрождаете Средневековье на территории, захваченной фашизмом, то возрождайте и религиозные войны. Потому что помимо имущества, помимо болезненного интереса определённой части уголовных элементов, которых в СБУ более чем достаточно, к монашкам, - помимо этого всего, это война за уничтожение религии. Это крестовый поход.

О словах Папы Римского

— Это простая человеческая благодарность фашизму. Ведь Ватикан как государство был создан фашистами, он был создан Бенито Муссолини. Ватикан и Папа Римский платил за это верой и правдой. Они окормляли фашистов во время Второй мировой войны. Они не просто поддерживали Гитлера, пока он был силен, когда фашизм был разгромлен именно католики, Ватикан, спасали фашистов. Причем не каких-то рядовых, запутавшихся юнцов, а [Йозефа] Менгеле (проводил опыты над узниками "Освенцима", получил прозвище "Ангел Смерти", - прим. редакции), [Адольфа] Эйхмана (известен как "архитектор Холокоста", - прим. редакции) вывезли люди Ватикана, организаторов геноцида сербов – усташей – вывозили люди Ватикана.

У католиков слово Папы есть истина в последней инстанции. Они очень долго боролись за власть с Господом Богом, в конце концов, они его победили, и в 19 веке приняли доктрину о непогрешимости Папы. То есть католик на территории Российской Федерации после этих слов должен знать, что русские – это варвары и людоеды, буряты и чеченцы - тоже нелюди.

Для католичества Русская цивилизация – это исчадие ада, которое должно быть стерто с лица Земли. По букве закона после этих слов Католическая церковь в России должна быть запрещена, имущество должно быть конфисковано, как организация, существование которой на территории Российской Федерации несовместимо с существованием России.

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