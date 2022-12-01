Минобороны показало работу артиллеристов и мотострелков в зоне СВО

Они уничтожают украинских диверсантов

Минобороны опубликовало кадры боевой работы артиллерийских и мотострелковых подразделений, задействованных в спецоперации по защите Донбасса.

Наши военные используют 82-миллиметровые миномёты и крупнокалиберные пулемёты, с помощью которых уничтожают украинских диверсантов на дальних подступах, не позволяя им даже приблизиться к району Каховской ГЭС.

После очередной провальной попытки пробить российскую оборону националисты переходят к обстрелу жилых кварталов. Момент попадания украинского снаряда и взрыва в жилом секторе попал в объектив камеры во время записи интервью с одним из наших военных: "Мы сегодня побывали в одной воинской части, где проходят службу мобилизованные - в составе штатного подразделения... Украинская армия - бьют по жилому сектору. Наверное, скорее всего, есть разрушения. Потому что здесь находятся мирные жители, ещё которые не смогли покинуть этот район".

Ответные удары по позициям радикалов наносят военнослужащие воздушно-десантных войск из буксируемых гаубиц "Д-30" калибра 122 миллиметра. В ходе ведения контрбатарейной борьбы, десантники уничтожают огневые позиции и опорные пункты боевиков. Для корректировки огня, а также разведки и контроля поражения целей, российские военные используют беспилотники.

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