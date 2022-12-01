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Обратил противника в бегство: новые подвиги российских военных

08:21
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Они проявляют мужество и отвагу

Старший матрос Антон Кирпичев во время освобождения одного из поселений обнаружил группу украинских диверсантов. Наши военные вступили в бой с радикалами. Прицельным огнём Антон лично уничтожил пятерых боевиков и обратил противника в бегство.

Подполковник Руслан Кутлугильдин руководил нашими артиллеристами, отражая наступление неонацистов. Подразделения отбили семь атак, уничтожили четыре танка, четыре бронемашины, пять арторудий, склад с боеприпасами и большое количество живой силы националистов.

В ходе боев за один из стратегически важных населённых пунктов ефрейтор Александр Решетов обнаружил танк националистов, экипаж которого попытался ударить по нашим военным с тыла.  Александр мгновенно сориентировался, выстрелил управляемой ракетой и уничтожил машину противника.

 

 

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