Они проявляют мужество и отвагу

Старший матрос Антон Кирпичев во время освобождения одного из поселений обнаружил группу украинских диверсантов. Наши военные вступили в бой с радикалами. Прицельным огнём Антон лично уничтожил пятерых боевиков и обратил противника в бегство.

Подполковник Руслан Кутлугильдин руководил нашими артиллеристами, отражая наступление неонацистов. Подразделения отбили семь атак, уничтожили четыре танка, четыре бронемашины, пять арторудий, склад с боеприпасами и большое количество живой силы националистов.

В ходе боев за один из стратегически важных населённых пунктов ефрейтор Александр Решетов обнаружил танк националистов, экипаж которого попытался ударить по нашим военным с тыла. Александр мгновенно сориентировался, выстрелил управляемой ракетой и уничтожил машину противника.

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