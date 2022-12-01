Обратил противника в бегство: новые подвиги российских военных

Они проявляют мужество и отвагу
Старший матрос Антон Кирпичев во время освобождения одного из поселений обнаружил группу украинских диверсантов. Наши военные вступили в бой с радикалами. Прицельным огнём Антон лично уничтожил пятерых боевиков и обратил противника в бегство.
Подполковник Руслан Кутлугильдин руководил нашими артиллеристами, отражая наступление неонацистов. Подразделения отбили семь атак, уничтожили четыре танка, четыре бронемашины, пять арторудий, склад с боеприпасами и большое количество живой силы националистов.
В ходе боев за один из стратегически важных населённых пунктов ефрейтор Александр Решетов обнаружил танк националистов, экипаж которого попытался ударить по нашим военным с тыла. Александр мгновенно сориентировался, выстрелил управляемой ракетой и уничтожил машину противника.
Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"