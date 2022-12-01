В России выросли тарифы ЖКХ

Индексацию перенесли с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года

В четверг, 1 декабря, в России производится индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Увеличение тарифов не должно превысить 9%.

В сентябре было принято решение перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Это вызвано необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности для бесперебойного предоставления коммунальных услуг

Следующая индексация произойдет не ранее, чем через полтора года, 1 июля 2024 года. Федеральная антимонопольная служба будет следить за тем, чтобы рост тарифов ЖКХ не выходил за установленные законом рамки.

Замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко пояснил, что перенос индексации тарифов ЖКХ на 1 декабря стал вынужденной мерой. За полтора года до следующей индексации российским властям предстоит найти решения, которые обеспечат устойчивость всей системы ЖКХ, цитирует депутата ТАСС.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для жителей и бизнеса России необходимо установить понятную, прозрачную систему тарифов на услуги ЖКХ. Выполнение этой задачи должно быть предусмотрено в программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства, разрабатываемой по поручению президента.

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