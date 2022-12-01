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Франция объявила о начале создания спецтрибунала против России

08:39
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Предметом разбирательств станут события на Украине

Франция начала работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Об этом во вторник, 30 ноября, рассказали во французском Министерстве иностранных дел.
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В ведомстве выразили поддержку расследованию украинских органов правосудия и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге для привлечения к ответственности "виновных в преступлениях", якобы совершенных Россией на Украине.

Другие подробности о работе по созданию спецтрибунала и возможные сроки начала его деятельности не приводятся, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила учредить специальный международный суд по Украине под эгидой ООН. Политик подчеркнула, что Брюссель продолжает поддерживать Международный уголовный суд, однако предлагает создать и особый орган для судебных разбирательств событий на Украине.

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