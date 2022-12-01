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Пентагон заключил контракт на 1,2 млрд долларов на NASAMS для Украины

08:57
  • четверг
  • 01 декабря 2022

США пообещали продолжить поддержку Киева

Власти США в среду, 30 ноября, заключили контракт с компанией Raytheon на сумму более 1,2 млрд долларов на приобретение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Эти системы предполагается отправить Украине в качестве военной помощи.
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Пентагон уточнил, что договор заключен в рамках пятого пакета инициатив по оказанию помощи Украине в области безопасности.

Помимо закупки и поставки Киеву шести батарей NASAMS в контракт входит обучение и материально-техническая поддержка Вооруженных сил и сил безопасности Украины.

Обычно производство и доставка ЗРК занимают около двух лет, однако армия и производители США ведут работу над сокращением данного срока, цитирует сообщение американского Минобороны ТАСС.

16 ноября министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин рассказал, что Вооруженные силы Украины уже применяют в боевых действиях зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые США ранее отправили Украине. По утверждению главы Пентагона, эффективность комплексов "на данный момент очень впечатляет".

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