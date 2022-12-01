Новый пик атмосферного давления ожидается в Москве

Это связано с влиянием антициклона

Влияние антициклона в столичном регионе возрастает, оно стало причиной существенного повышения атмосферного давления. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог предупредил, что в начале следующей недели в Москве и Московской области прогнозируется очередной скачок атмосферного давления. По словам Вильфанда, новый пик атмосферного давления будет очень высоким и превысит 771—775 мм рт. ст. при норме в 748 мм рт. ст., сообщает ТАСС.

При этом сохранится морозная погода, в понедельник и вторник, 5 и 6 декабря, в столице прогнозируется до 15°С мороза по ночам и до 11°С ниже нуля в дневное время.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в первые выходные начавшейся зимы будет облачно с прояснениями и морозно. Специалист допустила, что в один из выходных дней установится рекордно высокое атмосферное давление.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"