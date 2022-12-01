В Европарламенте заинтересовались связью между санкциями и рецессией в Европе

Экономическая ситуация в еврозоне ухудшается

Депутат Европарламента от Франции Жордан Барделла направил в Еврокомиссию письмо, в котором просит представить объяснения о влиянии антироссийских санкций на состояние европейской экономики.

Парламентарий попросил Брюссель поделиться мнением о том, какую роль антироссийские экономические рестрикции Европы сыграли в возникновении рецессии, которая "в скором времени захлестнет еврозону", сообщает RT.

Барделла в своем письме отметил, что разделяет мнение об обоснованности ограничительных мер против России, однако предупреждает о негативных последствиях такой политики для самой Европы.

Ранее западные аналитики предупредили, что в условиях повышенной неопределенности, высоких цен на энергоносители, снижения покупательской способности населения и ужесточения условий финансирования ЕС еврозона и большинство экономик стран-членов ЕС впадут в рецессию.

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