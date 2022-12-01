Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

Тарифы на ЖКХ повысятся, полисы ОМС станут электронными

Сегодня в России вступил в силу целый ряд новых законов. Так, с 1 декабря в электронный формат переводят все полисы обязательного медицинского страхования. Получить медпомощь в поликлиниках и больницах теперь можно без бумажного документа или пластиковой карты, достаточно предъявить паспорт, а для детей - свидетельство о рождении.

С 1 декабря россияне могут встать на налоговый учёт через Госуслуги. На портале также появился доступ к ряду региональных сервисов, некоторыми из них ранее вообще нельзя было воспользоваться онлайн.

Кроме того, все государственные органы с сегодняшнего дня обязаны вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", публиковать на этих площадках отчёты и отвечать на вопросы пользователей.

Сегодня же для всех российских потребителей будут проиндексированы тарифы ЖКХ, следующее плановое повышение цен запланировано на июль 2024 года.

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