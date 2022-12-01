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В ООН выступили за расширение экспорта удобрений из России

10:16
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Россия является важным поставщиком этого товара на мировые рынки

Необходимо продлить действие соглашений об экспорте зерна с Украины и расширение поставок российских удобрений за рубеж. Такое мнение в четверг, 1 декабря, высказал заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс.
Великобритания, США и ЕС выступили за закупку удобрений из России

Представитель всемирной организации выразил твердую уверенность в том, что весь мир ждет продления этих договоренностей, а возможно, и расширения, чтобы в соглашение было включено больше портов.

Гриффитс заявил, что в ООН хотели бы, чтобы экспортировалось больше удобрений, в частности, напрямую из России, в том числе в Европу, поскольку поставляемые на мировой рынок удобрения "играют ключевую роль в решении в будущем году проблемы их нехватки и высоких цен".

Замгенсека ООН рассказал об усилиях организации по продлению соглашения, а также подчеркнул, что "зерновая инициатива и российский экспорт снизили цены на продовольствие и удобрения", сообщает ТАСС.

Ранее источники сообщали, что Москва и Киев якобы ведут переговоры о возобновлении экспорта российского аммиака через Украину. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что "нам вообще ничего неизвестно, ничего не могу сказать" о пресловутых переговорах.

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