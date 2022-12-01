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Ребенок погиб при возгорании четырех машин в Волгограде

10:27
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Его отец в больнице

Полиция устанавливает обстоятельства возгорания четырех автомобилей в Волгограде. при пожаре погиб трехлетний мальчик и пострадал 52-летний мужчина.

Инцидент произошел в Советском районе Волгограда. В автомобиле Skoda обнаружили тело трехлетнего ребенка, хозяина машины доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. 

Две машины полностью выгорели, две повреждены. По предварительным данным, причиной возгорания стала утечка газа - во время осмотра автомобиля Skoda были найдены два ацетиленовых баллона, сообщили в региональном МВД. 

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-пожаротехники.

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