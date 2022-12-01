Метеоролог допустил раннюю весну в Москве

Вторая половина зимы обещает быть теплой

В 2023 году весна может прийти в Москву раньше природного срока. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, несмотря на наступившие морозы, в январе климатический маятник качнется в другую сторону, среднемесячная температура прогнозируется на 3 градуса теплее нормы, а в феврале — уже на 4 градуса выше показателей метеостатистики.

Вторая половина зимы будет характеризоваться неустойчивым характером погоды с чередованием морозов и оттепелей с частыми гололедными явлениями и осадками в разной фазе, количество которых будет соответствовать норме с небольшим ее превышением в январе.

При этом тепло второй половины зимы будет пролонгировано и на март, а, значит, весна придет раньше намеченных природой сроков, цитирует Тишковца АГН "Москва".

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в первые выходные начавшейся зимы будет облачно с прояснениями и морозно. Специалист допустила, что в один из выходных дней установится рекордно высокое атмосферное давление.

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