Программа социальной газификации в России стала бессрочной

Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому программа социальной газификации приобретает бессрочный характер. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказали в пресс-службе федерального правительства.

По поручению президента правительство сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило еe на медицинские и образовательные организации.

Благодаря соответствующему документу такие организации смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям, сообщает "Интерфакс".

В октябре президент России Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года. Глава государства заявил, что газификацией необходимо заниматься более активно, "что и будем делать". Заявленная ранее российскими властями цель — повысить уровень газификации в России до 75%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"