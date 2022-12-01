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Программа социальной газификации в России стала бессрочной

10:40
  • четверг
  • 01 декабря 2022

Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому программа социальной газификации приобретает бессрочный характер. Об этом в четверг, 1 декабря, рассказали в пресс-службе федерального правительства.
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По поручению президента правительство сделало бессрочной программу социальной газификации и распространило еe на медицинские и образовательные организации.

Благодаря соответствующему документу такие организации смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям, сообщает "Интерфакс".

В октябре президент России Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года. Глава государства заявил, что газификацией необходимо заниматься более активно, "что и будем делать". Заявленная ранее российскими властями цель — повысить уровень газификации в России до 75%.

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